الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وسام أبو علي يواصل كتابة التاريخ مع الأهلي بعد هدفيه ضد بلوزداد

وسام أبوعلي, فيتو
وسام أبوعلي, فيتو

واصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر بعدما سجل هدفين في شباك شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل وسام أبو علي التعادل في الشوط الأول بعدما مرر الشحات كرة صوب منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع وسددها النجم الفلسطيني على الطائر في الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة 45+3، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 52 بطريقة المعتادة.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 26 هدف مع الأهلي  مع الأهلي في 37 مباراة بجميع المسابقات، كما صنع 7 أهداف ليساهم في 33 هدفا خلال 37 مباراة خاضها مع الأحمر.

ورفع وسام أبو علي رصيده التهديفي مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لـ 4 أهداف في 10 مباريات.

كما رفع وسام أبو علي رصيده إلى 4 أهداف من ركلات حرة حيث سجل من قبل ضد سيراميكا كليوباترا مرتين والبنك الأهلي وأخيرا شباب بلوزداد.

وسجل حسين الشحات الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 56 من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح المارد الأحمر.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

سجل أيمن محيوس الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي بالدقيقة 21 بعد خطأ فادح من محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 42 أجرى الأهلي تبديلا اضطراريا بخروج رضا سليم بسبب الإصابة ودخول بيرسي تاو

وسجل وسام أبو علي هدف تعادل الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد وسام أبو علي وسجل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 52 من ركلة حرة مباشرة.

تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد 

بدأ الأهلي مباراة شباب بلوزداد كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات 

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

في خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

في خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، أيمن محيوس.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 

1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي وسام أبو علي شباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا الاهلي وشباب بلوزداد شباب بلوزداد ضد الأهلي

مواد متعلقة

وسام أبو علي يسجل هدف تقدم الأهلي أمام شباب بلوزداد (صور)

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتعادل مع شباب بلوزداد 1-1 في الشوط الأول (صور)
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتقدم على شباب بلوزداد 3-1 بعد مرور 65 دقيقة (صور)

وسام أبو علي يسجل هدف تقدم الأهلي أمام شباب بلوزداد (صور)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

وسام أبو علي يسجل هدف تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد (صور)

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك شباب بلوزداد (صور)

لفتة إنسانية، شيخ الأزهر يوقف مراسم افتتاح معهد أزهري ويجبر بخاطر طفل أقصري (صور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية