نسرين طافش تروج لفيلم "الدشاش" قبل طرحه بالسينمات

روجت الفنانة نسرين طافش لفيلم الدشاش، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث نشرت بوستر الفيلم بخاصية الأستوري.

وعلقت نسرين قائلة "انتظرونا في فيلم الدشاش ليلة رأس السنة مع النجم الكبير محمد سعد والنجوم زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين أمين، المخرج القدير سامح عبدالعزيز".

أبطال فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق. ويأتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

موعد طرح فيلم الدشاش بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في يوم 1 يناير بمصر و15 يناير فى الدول العربية لعام 2025 ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لـ فيلم الدشاش والذي يقوم ببطولته محمد سعد وسيطرت على البرومو لقطات كوميدي عفوية بين سعد والنجمة زينة، كذلك شمل البرومو على العديد من مشاهد الأكشن والإثارة فى إطار لايت.

وكان الفنان محمد سعد انتهى من تصوير فيلم الدشاش الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع بالقاهرة، حيث يظهر سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة، لذلك أطلق لحيته من أجل تجسيد تلك الشخصية، التي تشهد عودته للسينما.

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