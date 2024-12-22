محمد سعد يحتفل بفيلمه الجديد الدشاش على أنغام كزبرة (فيديو)

فيلم محمد سعد الجديد ، انتشر خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محمد سعد من كواليس فيلمه الجديد الدشاش والذي يعود به للجمهور بعد غياب.

فيلم محمد سعد الجديد الدشاش

وظهر محمد سعد في الفيديو المتداول له على السوشيال ميديا، وهو يرقص في كواليس العمل على أنغام أغنية حبيبي لو زعلان والذي قدمها كزبرة، احتفالا بفيلمه الجديد الدشاش.

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق. ويأتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

موعد طرح فيلم الدشاش بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في يوم 1 يناير بمصر و15 يناير فى الدول العربية لعام 2025 ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لـ فيلم الدشاش والذي يقوم ببطولته محمد سعد وسيطرت على البرومو لقطات كوميدي عفوية بين سعد والنجمة زينة، كذلك شمل البرومو على العديد من مشاهد الأكشن والإثارة فى إطار لايت.

وكان الفنان محمد سعد انتهى من تصوير فيلم الدشاش الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع بالقاهرة، حيث يظهر سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة، لذلك أطلق لحيته من أجل تجسيد تلك الشخصية، التي تشهد عودته للسينما.

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