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رياضة

أهلي 2005 يفوز على النجوم 2/3 في دوري الجمهورية

أهلي 2005
أهلي 2005

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي  مواليد 2005، على النجوم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح النجوم التسجيل أولًا، وتعادل الأهلي عن طريق هشام مصطفى بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 47، وأضاف طارق فوزي الهدف الثاني بتسديدة بباطن القدم في الدقيقة 70، وسجل النجوم هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يخطف محمد رأفت هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 2.

تشكيل أهلي 2005 أمام النجوم 

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: يوسف جمال ومعاذ عطية وعبد الرحمن النحاس وطارق فوزي.

الوسط: محمد رأفت وأحمد وحيد وهشام مصطفى ومحمد رضا.

الهجوم: محمد أحمد شيبا وحسام عادل.

وشارك يوسف إسلام بدلًا من محمد شيبا، ومحمود لبيب بدلًا من محمد رضا، ويوسف عفيفي بدلًا من هشام مصطفى، وموفق الباشا بدلًا من حسام عادل، والحارس حازم جمال بدلًا من طارق فوزي، بعدما تعرض الحارس محمد أبو جريشة للطرد المباشر بسبب عرقلة أحد مهاجمي النجوم على حدود منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، مسجلًا 20 هدفًا مقابل 4 في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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الأهلي النادي الأهلي دوري الجمهورية دوري الجمهورية للشباب أنبي

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