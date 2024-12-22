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مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري في احتفالية الأكاديمية العربية

احتفالية الأولمبياد
احتفالية الأولمبياد الخاص، فيتو

الأولمبياد الخاص، شهدت اليوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري احتفالية الاكاديمية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

حضر فعاليات اليوم عددا من الشخصيات الهامة في مقدمتهم الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي وطارق النجار مدير المبادرات  ونهي مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة وبمشاركة ٢٠ لاعبا ولاعبة من الأولمبياد الخاص وعددا من طلاب وطالبات الأكاديمية.

وتهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على أهمية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز الوعي بحقوقهم، بالإضافة إلى توفير منصة لعرض قدراتهم في مختلف المجالات. وقد لاقت مشاركة الأولمبياد الخاص المصري في هذه الفعالية إشادة كبيرة من الحضور، مع التأكيد على الدور المهم الذي يلعبه في دعم وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة.

عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن سعادته قائلا "نحن فخورون  باستقبال ابطال الاولمبياد الخاص المصري اليوم وسعداء بتنظيم هذه الفعالية التي تبرز قدرتهم على التفوق في مختلف المجالات، مشيرا الي ان الأكاديمية تسعى دائمًا إلى دعم جميع فئات المجتمع وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي، كما نؤمن بأهمية الرياضة والتعليم معا كأداة للتنمية الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس".

من جانبه، أعرب الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، عن فخره بمشاركة الأولمبياد الخاص المصري في احتفالية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، قائلًا "نحن ممتنون للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تنظيم هذه الفعالية التي تساهم في نشر الوعي وتغيير الصورة النمطية عن ذوي الإعاقة، ونتمنى أن نواصل التعاون من أجل تعزيز هذه الرسالة الإنسانية الهامة."

واشار " تهامي" أن الأولمبياد الخاص المصري يسعى دائمًا إلى نشر الوعي المجتمعي حول أهمية دمج ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والرياضية والتعليمية، بما يعزز مبدأ المساواة ويحفز على المزيد من الفرص لهم لتحقيق إمكاناتهم.

وقد اشتملت الاحتفالية علي مشاركة أبطال الاولمبياد الخاص في ماراثون داخل القرية الذكية بمشاركة طلاب الاكاديمية بعنوان “اختار حياتك” ضمن الحملة القومية لمكافحة المخدرات، فضلا عن المشاركة في يوم الرياضات الموحدة "المدمجة" في رياضات البوتشي وتنس الطاولة وبعض الالعاب.

وتضمنت ايضا الاحتفالية عرضا مميزا من الطالبة فرح عماد واغنية قوتنا من الروح التي تدعو لدمج ابطال الاولمبياد الخاص في كل مناحي الحياة، كما تم تكريم اللاعبين المشاركين في الماراثون تقديرًا لإرادتهم القوية وإنجازاتهم البارزة في المنافسات الإقليمية والدولية.

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الاولمبياد الخاص الأكاديمية العربية للعلوم باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص أبطال الاولمبياد

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