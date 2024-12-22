وزير البترول يتابع سير العمل بموقع بدر 3 في الصحراء الغربية

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية موقع بدر 3 التابع لشركة بدر الدين للبترول بمنطقة الصحراء الغربية، وذلك فى إطار زياراته الميدانية لمتابعة سير العمل بمواقع الإنتاج وتحفيز العاملين ودعمهم لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي.

وفى بداية الجولة، اطمئن المهندس كريم بدوي على تدريبات السلامة والصحة المهنية للعاملين والتجارب الخاصة بها وبعمليات الإخلاء، وأكد بدوى أهمية قرارات إيقاف العمل عند حدوث أى إخطار والتأكد من معالجة الحدث والتعامل معه بسلامة قبل عودة العمل مرة آخرى وذلك بهدف الحفاظ على العاملين كونهم الثروة الحقيقية لقطاع البترول.

زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز

ووجه المهندس كريم بدوى الشكر للعاملين والشركاء (كايرون- كابريكورن)، مشيرًا إلى أن النتائج التى حققتها شركة بدر الدين خلال مسيرة العطاء التى قدمتها للاقتصاد المصرى والممتدة لـ 40 عامًا تدعوا الى الفخر، ويستدعى تقديم كل الشكر والتقدير لكل من شارك فى قصص النجاح هذه، موضحًا ان شركة بدر الدين والشركاء لهم دورًا مهمًا في تنفيذ المحاور الـ 6 لاستراتيجية عمل الوزارة، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتى تمثل عصب الحياة اليومية لهم، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز مع مراعاة إدارة الخزانات بصورة جيدة وتكثيف برامج البحث والاستكشاف,

ولفت إلى أن الوزارة وهيئة البترول وشركة ايجاس مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل اى عقبات قد تؤثر على العملية الإنتاجية، مؤكدًا على ان كل برميل بترول زيادة فى الإنتاج سيعود بالمنفعة على المواطن والاقتصاد.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس أشرف عبد الجواد رئيس الشركة حول أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال مسيرة عملها الممتدة الى 40 عامًا، حيث أوضح أن إجمالى إنتاج الشركة خلال هذه الفترة بلغ حوالي 3ر1 مليار برميل مكافئ، وأن الاحتياطي الحالى للشركة القابل للاسترجاع يبلغ حوالي 44 مليون برميل زيت ومتكثفات، وأضاف ان تسهيلات الشركة المنتشرة فى عدة مناطق تعتبر مجمع لاستقبال ومعالجة الغاز والزيت من الشركات الشقيقة العاملة بالصحراء الغربية.

زيادة الإنتاج من خلال تكثيف برنامج الحفر



وأوضح عبد الجواد ان الشركة وضعت استراتيجية ترتكز على زيادة الإنتاج من خلال تكثيف برامج الحفر والاستكشاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة للتغلب على التناقص الطبيعي للآبار، وان الشركة لديها العديد من الفرص الغير تقليدية، حيث يتم العمل على اختيار انسب انواع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتقييم تلك الخزانات وتعظيم الإنتاج منها.

وعقب ذلك تفقد المهندس كريم بدوى غرفة التحكم بمحطة تسهيلات محطة معالجة بدر، والتي تتكون من 4 وحدات معالجة واحدة للزيت وثلاث وحدات لمعالجة الغاز الطبيعي ومما هو جدير بالذكر أن سعة إنتاج الزيت الخام تصل إلي 30 ألفا من البرميل واقصي سعة للغاز تصل إلي 340 مليون قدم مكعب.

ثم قام المهندس كريم بدوى ومرافقوه بمتابعة اعمال الحفار EDC-77 التابع لشركة الحفر المصرية والذي يقوم حاليًا بحفر بئر تنموية جديدة بمنطقة بدر 16، وادار المهندس كريم بدوى حوارا مع فريق عمل الحفار، تابع خلاله سير العمل في اعمال الحفر والوقوف علي الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، كونها قيمة اساسية للحفاظ علي العاملين، مؤكدًا على اهمية العمل التكاملى والعمل بروح الفريق الواحد لزيادة معدلات الإنتاج، موجهًا الشكر لهم على جهودهم المبذولة على مدار ال 24 ساعة، وطالبهم بنقل التحية والشكر لباقي زملائهم فى ورديات العمل الأخرى، وحثهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد للتغلب على التحديات وتعظيم الإنتاج لدعم الاقتصاد القومى.



رافق الوزير خلال الجولة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس ايهاب جرجس ممثل شركة كايرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.