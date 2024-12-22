الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

بورنموث
بورنموث

تقدم بورنموث على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف بورنموث عن طريق رأسية مميزة من ديان هويسين في الدقيقة 28.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث 

اونانا، مازراوي، دالوت، ماجواير، مارتينيز، مالاسيا، برونو، ماينو، اوجارتي، زيركزي، عماد

تشكيل بورنموث 

كيبا، هويسين، كيركيش، زابارني، سميث، دانجو، ادامز، سيمينيو، كريستي، كلويفرت، ايفانيلسون

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 36 نقطة 
2- تشيلسي 34 نقطة 
3- آرسنال 33 نقطة 
4- نوتينغهام فورست 31 نقطة 
5- أستون فيلا 28 نقطة 
6- مانشستر سيتي 27 نقطة 
7- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة 
8- بورنموث 25 نقطة 
9- برايتون 25 نقطة 
10- فولهام 24 نقطة 
11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة 
12- برينتفورد 23 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 22 نقطة 
14- وست هام يونايتد 20 نقطة 
15- كريستال بالاس 16 نقطة 
16- إيفرتون 15 نقطة 
17- ليستر سيتي 14 نقطة 
18- إبسويتش تاون 12 نقطة 
19- وولفرهامبتون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد بورنموث مانشستر يونايتد ضد بورنموث الدوري الانجليزي تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يفشل في فك شفرة دفاع إيفرتون بالشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أرون بوبينزا في فيفا.. حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس خليجي 26.. وموقف ثنائي الأهلي من خوض لقاء بلوزداد

قطر تتعادل مع الإمارات 1-1 في خليجي 26 (فيديو)

برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد بهدف بيدري في الشوط الأول (فيديو)

خليجي 26، قطر والإمارات يتعادلان 1-1 في الشوط الأول (فيديو)

أرسنال يكتسح كريستال بالاس بخماسية في الدوري الإنجليزي (صور)

التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على كريستال بالاس 3-1 في الشوط الأول
ads

الأكثر قراءة

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

"خسارة بطولة تساوي رحيل"، رسالة جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة شباب بلوزداد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية