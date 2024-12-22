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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يفشل في فك شفرة دفاع إيفرتون بالشوط الأول

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

تعادل تشيلسي مع نظيره إيفرتون سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على جوديسون بارك في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون 

وبدأ تشيلسي مباراة إيفرتون كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مالو جوستو – توسين أدارابيويو – أليكس ديساسي – ليفي كولويل.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز- بيدرو نيتو – كول بالمر – جادون سانشو.

في خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أقل، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.

فيما تنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام 


تذاع مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويمتلك ليفربول 36 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، في حين أن توتنهام لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الحادي عشر.


ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة، خاصة مع تواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

3 أرقام قياسية جديدة تنتظر محمد صلاح  

وينتظر النجم المصري محمد صلاح أرقام قياسية جديدة في مباراة توتنهام حيث في حال تسجيله هدفًا، سيعادل رقم الأسطورة بيلي ليدل كثاني هداف تاريخي للنادي برصيد 227 هدفًا. 

ويصبح "الهداف التاريخي" لمواجهات ليفربول ضد توتنهام برصيد 10 أهداف، متفوقًا على هاري كين الذي يتساوى معه حاليًّا بـ 9 أهداف. 

وفي حال تقديم تمريرة حاسمة، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق أكثر من 10 أهداف وعشر تمريرات حاسمة قبل فترة عيد الميلاد. 

وشارك النجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول في 23 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 13 هدفًا.

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