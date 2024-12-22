كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فیدیو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر مالكى بعض السيارات من سیاس أمام عدد من المولات التجارية بالقاھرة وضبط مرتكبى الواقعة.



ضبط 5 سياس للحصول على أموال من أصحاب السيارات أمام المولات بالتجمع الاول

تابعت أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات تداول مقطع فیدیو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر مالكى بعض السیارات من سیاس أمام عدد من المولات التجمع الأول بالقاھرة. التجاریة لرغبتھم فى الحصول على مبالغ مالية مقابل السماح لھم بالانتظار بدائرة قسم شرطة.



وعقب تقنين الإجراءات تم تحدید وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص، لقیامھم باستغلال الشوارع المحیطة بعدد من المولات التجاریة للتحصل من المواطنین على مبالغ مالیة دون وجه حق، من ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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