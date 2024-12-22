الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 5 سياس للحصول على أموال من أصحاب السيارات أمام المولات بالتجمع الاول

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فیدیو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر مالكى بعض السيارات من سیاس أمام عدد من المولات التجارية بالقاھرة وضبط مرتكبى الواقعة.
 

ضبط 5 سياس للحصول على أموال من أصحاب السيارات أمام المولات بالتجمع الاول 

تابعت  أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات تداول مقطع فیدیو على مواقع  التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر مالكى بعض السیارات من سیاس أمام عدد من المولات  التجمع الأول بالقاھرة. التجاریة لرغبتھم فى الحصول على مبالغ مالية مقابل السماح لھم بالانتظار بدائرة قسم شرطة.

 

مشاهد جديدة فى حريق مطعم تفويلة وشقق سكنية فى فيصل

ضبط 15 متهما لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة


وعقب تقنين الإجراءات تم تحدید وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص،  لقیامھم باستغلال الشوارع المحیطة بعدد من المولات التجاریة للتحصل من المواطنین على مبالغ مالیة دون وجه حق، من ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية

مواد متعلقة

مشاهد جديدة فى حريق مطعم تفويلة وشقق سكنية فى فيصل

ضبط 15 متهما لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

الأحوال المدنية: استخراج 6628 بطاقة رقم قومى و24610 مصدرًا مميكنًا

الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة غير قادرة على الحركة وتنقلها إلى المستشفى بالخليفة

ضبط 8 شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

الأمن العام يطارد مهربي الدقيق المدعم ويضبط 6 أطنان خلال 24 ساعة

ضبط سيدتين لسرقة محل مشغولات فضية فى عابدين

ضبط 4 أشخاص بينهم طفلتان لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالغربية

ads

الأكثر قراءة

وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين (فيديو وصور)

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

الاعتداء على أمن السفارة السعودية في بيروت

الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

رسائل طمأنة من النواب للأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية

وزير الكهرباء: نستهدف نقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري

اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية

منوعات

المزيد

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

خراب ودمار وانقطاع للكهرباء وفوضى، توقعات عائلة سيمبسون لأمريكا في 2025 (فيديو)

كويكب بحجم مبنى ضخم يقترب من الأرض خلال.. تفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية