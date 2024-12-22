الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس”.

استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور

قرر المجلس استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور الفضائية لجلسة استماع يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١٢ /٢٠٢٤ لسماع الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما تم رصده بمحتوى تم تقديمه من خلال القناة.

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