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حوادث

تأجيل محاكمة 9 متهمين في خلية ولاية داعش الدلتا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ خلية ولاية داعش الدلتا، لجلسة 28 يناير المقبل للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023، حتى 27 أبريل 2024، تولي المتهم الأول قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها


وانضم المتهمون من الثاني وحتى الأخير للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.


كما ارتكب جميع المتهمين جريمة من  جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.

كما استخدموا موقع التواصل الاجتماعي التليجرام بغرض الترويج لأفكار الجماعة لتجنب الرصد الأمنى، ورصدوا الخدمات الأمنية لبنكين وكنيسة في زفتي.

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