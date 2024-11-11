بدء جلسة محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان

بدأت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، نظر جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية داعش حلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن “في غضون الفترة من عام 2018 وحتى 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجهت للمتهمين الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.