دفاع المتهمين بقتل ممرض المنيا: الواقعة وليدة ظروف نفسية

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء بغرض طلب فدية.

واستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين وقال بان موكليه لم يقصدوا قتل المجني عليه لكن الواقعة التي حدثت وليدة الظروف النفسية وأنهم لم يعزموا النية على إزهاق روح الضحية لكنها حدثت بالصدفة التي وضع بها المتهمين

وأشار الدفاع أن المتهمين وقت ارتكاب جريمتهم لم يشعروا بفعلتهم وأنه هدفهم كان السرقة فقط وليس القتل ودفع ببطلان أقوال المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وبطلان تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.



وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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