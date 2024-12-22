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رياضة

الدوري الإسباني، ديبورتيفو يتقدم على فالنسيا بهدف في الشوط الأول

ديبورتيفو ألافيس،
ديبورتيفو ألافيس، فيتو

تقدم فريق ديبورتيفو ألافيس علي فالنسيا بهدف ون رد بالشوط الاول على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

مباراة فالنسيا وديبورتيفو ألافيس 

احرز هدف ديبورتيفو ألافيس كارلوس مارتين في الدقيقة 6 من المباراة

تشكيل فالنسيا ضد ديبورتيفو ألافيس 


واعلن روبن باراخا المدير الفنى لفريق فالنسيا تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألافيس

وجاء تشكيل فريق فالنسيا، كالتالى:


حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.
خط الدفاع: ديميتري فولكييه، كريستيان موسكيرا، ياريم غاسيوروفسكي.
خط الوسط: إينزو بارينيتشيا، أندري ألمييدا، لويس ريوخا، خافيير غيرا.
خط الهجوم: فران بيريز، دييجو لوبيز نوجويرول، هوجو دورو.


تشكيل ديبورتيفو ألافيس امام فالنسيا


واعلن لويس جارسيا بلازا المدير الفنى لفريق ديبورتيفو ألافيس تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فالنسيا
وجاء تشكيل فريق ديبورتيفو ألافيس، كالتالى:
حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.
خط الدفاع: بيكا ادريان، عبد الكبير ابقار، موسى ديارا، مانويل سانشيز.
خط الوسط: خوان جوردان، أنطونيو بلانكو، جون جوريدي، كارلوس فيسينتي.
خط الهجوم: كارلوس مارتين، إنريكي غارسيا كيكي.

 

ترتيب فالنسيا وديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني


ويقع فريق فالنسيا مؤخرة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة.
الدوري الإسباني

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