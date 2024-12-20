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اقتصاد

وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين ببورسعيد غدا

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 21 ديسمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 11 صباحًا.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيد، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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وزير الصناعة والنقل التنمية الصناعية الصناعة
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