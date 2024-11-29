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خارج الحدود

فقدان 100 شخص بعد انقلاب قاربهم بنهر النيجر شمال نيجيريا

غرق قارب في نيجيريا،
غرق قارب في نيجيريا، فيتو

أعلنت السلطات النيجيرية، في بيان اليوم الجمعة، أن 100 شخص على الأقل معظمهم من النساء أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان يقلهم إلى سوق للمواد الغذائية بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.

فقدان 100 شخص في حادث غرق قارب بنيجريا

وذكرت وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر النيجيرية أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو برس إن القارب كان ينقل الركاب من ولاية كوجي عبر النهر إلى ولاية النيجر المجاورة في وقت مبكر من الصباح عندما انقلب بمن فيه.

وتشير تقارير إلى أن كوارث القوارب هذه شائعة في نيجيريا، خاصة في المجتمعات النائية حيث يؤدي الافتقار إلى الطرق الجيدة إلى ترك الكثيرين بدون طرق بديلة. وهذه هي المأساة الخامسة التي يتعرض لها أكثر من 100 راكب في شمال نيجيريا ولا يعرف.

وفي شهر سبتمبر الماضي، لقي عشرات الأشخاص حتفهم بعد حادث قارب في ولاية زامفارا النيجيرية  حيث انقلب قارب خشبي يحمل 70 مزارعًا في نهر وفقًا لمسؤولين نيجيريين.

انقلاب  قارب خشبي يحمل 70 مزارعًا في نهر 

وتمكنت فرق الإنقاذ بحسب مواقع محلية، من إنقاذ ستة أشخاص بعد بحث دام ثلاث ساعات. وتضررت البلاد بشدة جراء هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة

وبحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن هناك ما يصل إلى 300 ألف نازح يعيشون الآن في مخيمات، وفي الشوارع في شمال شرق  نيجيريا.

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نيجريا غرق قارب نهر النيجر ولاية النيجر انقلاب قارب

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