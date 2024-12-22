مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء

شهد الطريق الدولي العريش بئر العبد بمحافظة شمال سيناء حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء





وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بحادث انقلاب سيارة سيارة ملاكى( أن ط 3654) على الطريق الدولي الساحلي بمدينة بئر العبد.

وأسفر الحادث عن مصرع تامر حسن محمد عبدالله 51 سنة مقيم في القاهرة جثمان على إثر إصابة شديدة بالرأس.





بينما أصيب كلًّا من: سيف أحمد سيف 30 سنة من القليوبية أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع الأيسر وعبد المنعم عبد اللاه مصطفى 40 سنة أصيب باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ واشتباه كسر بالذراع الأيسر

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