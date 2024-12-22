التضامن تتسلم 2 طن من اللحوم من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، اليوم، دفعة جديدة من لحوم الإطعام والصدقات، من مديرية الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، في حضور الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، والمحاسب علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في شمال سيناء.



التضامن الاجتماعي تتسلم 2 طن من اللحوم من الأوقاف



وقال المحاسب علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في شمال سيناء ، إن الدفعة الجديدة تضم 2 طن من اللحوم، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مدينة العريش.

أضاف غيط، أن هذه الدفعة تعد الثامنة التي تتسلمها مديرية التضامن الاجتماعي منذ بداية يوليو الماضي.



أشار غيط إلى توزيع اللحوم علي الأسر الأولى بالرعاية المسجلين بوحدات السمران ورابع وابي صقل، تحت إشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.



لفت غيط، أنه سيتم توزيع اللحوم في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بشمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.



يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وإسهامها فى خدمة المجتمع، ومن منطلق تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، حيث سيتم توزيعها على قوائم الأسر الأولى بالرعاية، المعدّة بمعرفة المديرية.

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