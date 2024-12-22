الأحد 22 ديسمبر 2024
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رياضة

تفاصيل شكوى الأهلي ضد حكم مباراة بالم هيلز، أبرزها عدم وجود غرفة ملابس للاعبات

الاهلي سيدات
الاهلي سيدات

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد المحكمة مروة المغربي، حكم مباراة المارد الأحمر وبالم هيلز في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وسرد النادي الاهلي في شكواه ما حدث في مباراة المارد الأحمر حيث تساءل كيف يتم الموافقة من قبل اتحاد الكرة على إقامة مباريات بملعب بالم هيلز حيث إنه لا يصلح لإقامة لقاء عليه.

وتتضمن الشكوى عدم وجود غرفة ملابس اللاعبات أو دكة لجلوس البدلاء أو للجهاز الفني.

وأكد الاهلي في شكواه أن فريق سيدات الأهلي اضطر لتغيير ملابسهم بغرفة أعضاء النادي وهو ما أدى لشكوى الاعضاء أنفسهم.

وتدخلت أسماء نصار الحكم الرابع للمباراة وقامت بطرد لاعبات الأهلي من غرف الملابس وهو ما استشاط غضب شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي.

واستكمل الاهلي شكواه بأن ديمتري لوبوف المدير الفني للسيدات الاهلي، قام بعمل محاضرة داخل الملعب وظل واقفًا حتى يتم إحضار كراسي لجلوس الجهاز الفني والبدلاء.

واختتم الاهلي شكواه بإبعاد مروة المغربي عن مباريات سيدات الاهلي.

كما أرفق النادي الاهلي شكواه بسي دي يحتوي على عدة فيديوهات تدعم شكواه.

كما كتبت مروة المغربي حكم المباراة، أن شادي محمد تعدى لفظيًّا على طاقم المحكمات قائلًا: "هبطلكم كرة".

وقامت مروة المغربي بطرد شادي محمد من الملعب بعد انهيار أسماء نصار الحكم الرابع، من البكاء بعد حديث نجم الأهلي السابق لها. 

مباراة الأهلى وبالم هيلز 

واكتسح فريق الكرة النسائية بالأهلى فريق بالم هيلز 11 – 0، في المباراة التي جمعتهما  في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من شارتي روبن "سوبر هاتريك"، ميا داردن، حبيبة عمر، منة طارق، لولو نصر، أشرقت عادل، ألكسندرا جورجيڤيتش، حبيبة عصام.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب جدول دورى الكرة النسائية، فيما بقى بالم هيلز عند النقطة 6 بعدما تلقى الخسارة السابعة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًّا من: ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

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