التضامن: إصدار مليون و٢٠٠ ألف بطاقة لذوي الهمم و١٤٦ دارًا للرعاية الصحية

قال محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي: إن الأشخاص الذين يحتاجون للأطراف الصناعية يمكنهم التقدم بطلب للحصول عليها، وسيتم توفيرها لهم في غضون 15 يومًا، مشيرًا إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بطاقة إثبات إعاقة



وأضاف «خليل»، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، اليوم الأحد، أن الفقرة الأولى من المادة "5" من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نصت على أن: “تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبى معتمد".

مليون و٢٠٠ ألف بطاقة لذوي الإعاقة

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت حتى الآن أكثر من مليون و200 ألف بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في استهداف الإعاقات الأكثر شدة منذ عام 2020 واستمرت في توسيع نطاقها ليشمل جميع الإعاقات بمختلف درجات شدتها، وأنه في عام 2023 تم استهداف كافة أنواع الإعاقات بما في ذلك السمعية والبصرية والحركية.

دور رعاية صحية لذوي الهمم



وأشار إلى المنشآت التي توفر رعاية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث تمتلك الوزارة 146 دارًا تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على مدار الـ 24 ساعة.

وقال:" توفر الوزارة 73 مركزًا للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى مراكز التأهيل الشامل التي تقدم ورش تدريبية خاصة لكل فئة من ذوي الإعاقة".

وأضاف خليل: "وزارة التضامن الاجتماعي دعمت وحدة التدريب والتوظيف، حيث تم توظيف 138 ألف شخص من ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، نحن نتابع هذا الموضوع بكل جدية لضمان تحسين جودة حياتهم".

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