النائب طلعت عبد القوي: ذوو الهمم يتمتعون بخدمات غير مسبوقة

أكد النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، أن الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمتعون بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية عمومًا، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود على وجه الخصوص.

حقوق ذوي الإعاقة

وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، إلى أن الدستور يدعم حقوق ذوي الإعاقة، وصدرت قوانين مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقادرون باختلاف، وإنجازات لصالح هذه الفئة غير مسبوقة من قبل.

حقوق ذوي في الدستور

وقال «عبد القوي»:" إنه تم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي إصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.

وأكد أهمية تقوية دور المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية التوعية بحقوق ذوي الإعاقة، وتحسين جودة العلاقات الخاصة بهم، لافتا إلى أهمية قياس الأثر التشريعي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف التحسين والترشيد وتوفير خدمات أفضل لصالح هذه الفئة.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة. يشارك نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، 20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.

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