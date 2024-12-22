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رياضة

الدوري الإيطالي، روما يكتسح بارما بخماسية

روما
روما

الدوري الإيطالي، اكتسح فريق روما نظيره بارما بخماسية نظيفة خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025 على ملعب تورينو الأولمبي.

مباراة روما وبارما 

واحرز خماسية روما باولو ديبالا هدفين في الدقيقة 7 و50 وأليكسيس سالماكرز لياندرو باريديس وأرتم دوبياك في الدقيقة 12 و73 و82.

تشكيل روما ضد بارما في الدوري الإيطالي

روما امام بارما، وأعلن كلاوديو رانيري المدير الفني لفريق روما تشكيلة الرسمي لمباراة بارما  في الدوري الايطالي كالتالي: 

حراسة المرمي: ميلي سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوملز، إيفان نديكان، أنخلينو.

خط الوسط: لياندرو باريديس، كواديو كونيه، أرتم دوبياك.

خط الهجوم: أليكسيس سالماكرز، باولو ديبالا، ستيفان شعراوي.

 

مباراة روما ضد بارما 

بهذه النتيجة رفع فريق روما رصيده إلى 19 نقطة المركز الـ 11، وبقي نادي بارما في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

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