الأحد 22 ديسمبر 2024
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رياضة

أحمد حمدي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

أحمد حمدي
أحمد حمدي

خاض أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.
ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعدما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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