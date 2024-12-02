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بالتفاصيل، رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات
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في يناير 2024 قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للتأمينات 2024، منذ شهر يناير الماضي 2024.

وجاء الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه. 

رفع الحد الأدنى للتأمينات 2024

وبدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير الماضي 2024، وجاء الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه ويكون الحد الأقصى للاشتراك التأميني 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، وتم تطبيق هذا القرار من 1 يناير من العام الجاري 2024.

واليوم أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث تم  رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

كما أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون  14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه 

موعد تطبيق قرار رفع الحد الادني والاقصي لإجراء الاشتراك التأميني

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار رفع الحد الادني والاقصي لإجراء الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1/1 /2025.

ما يترتب علي رفع الحد الأدنى للمعاش

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح   1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش  11600 جنيه بدلًا من  10080 جنيه.

محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام  قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات 
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات 

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني " اسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين لها إعتبارًا من 1/1/2025.

كما جاء القرار أيضًا برفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والتخفيف من على كاهلهم وتطبيق الحزمة الاجتماعية التي أقر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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