وكيل تعليم العجوزة تشدد على الالتزام بخطة المنهج ومتابعة الطلاب

أكدت هدى عبد العال وكيل تعليم العجوزة على ضرورة الالتزام التام بخطة المنهج المقررة، مع التأكيد على أهمية وجود سجل كشف الدرجات وسجل الطلاب الضعاف مع المعلم أثناء الحصة، وذلك لمتابعة تقدم الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

أهمية تقييم الطلاب بشكل دوري وحفظ سجلات التقييم

كما شددت على أهمية تقييم الطلاب بشكل دوري وحفظ سجلات التقييم بدقة، مع التأكيد على ضرورة وجود علم الفصل والقسم والقوائم والجداول في جميع الفصول.

وأوصت عبدالعال بضرورة أن يقوم الطلاب بكتابة التاريخ على كل درس تم شرحه في الكتاب، وذلك لتشجيعهم على المتابعة والدراسة المستمرة، كما أكدت على أهمية الحضور المنتظم للطلاب وعدم الغياب، وحضور جميع التقييمات، مشددة على أن مسؤولية حضور الطلاب تقع على عاتق مدير المدرسة شخصيًا.

و أكدت وكيل تعليم العجوزة على أهمية التعاون بين جميع العاملين في العملية التعليمية لتحقيق أهداف المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية وأن الاهتمام به هو الهدف الأساسي.

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