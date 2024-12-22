الأحد 22 ديسمبر 2024
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رياضة

رسالة جروس للاعبي الزمالك قبل المران

جروس
جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.


وأكد جروس على ضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وأوضح أن الجماهير تنتظر من اللاعبين العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة طلائع الجيش المقبلة.


وأضاف المدير الفني أنه يثق في قدرات اللاعبين على حصد الثلاث نقاط في لقاء طلائع الجيش، بالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.
وحرص جروس على منح العديد من التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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