السبت 21 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بإخلاء مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد أن تعرض لهجوم بشكل متكرر على مدار الأيام الماضية، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مناطق شمال القطاع منذ أكثر من شهرين ونصف.

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية، إن جيش الاحتلال  طلب إخلاء المستشفى بشكل كامل ونقل جميع المرضى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي القريب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

استمرار تدهور الأوضاع الصحية للمرضى 

وأشار في تصريح، إلى أن ذلك يفاقم من الوضع الصحي الكارثي في شمال قطاع غزة، مع استمرار تدهور الأوضاع الصحية للمرضى والمصابين داخله.

 

 

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