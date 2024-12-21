استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان في غارة جوية على مخيم النصيرات بغزة

قال مسعفون اليوم السبت، إن خمسة أشخاص بينهم طفلان استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بحسب "رويترز".

استشهاد فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 45227 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 107573 في الهجوم العسكري على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

هجوم شنته حماس علي جنوب إسرائيل

واندلعت الحرب بعد هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن استشهاد 1200 شخص، واختطاف أكثر من 250 رهينة.

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