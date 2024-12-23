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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة نياحة البابا مرقس الثامن

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة البابا مرقس الثامن، البطريرك الـ108 من بطاركة الكرازة المرقسية، الذي تنيح في عام 1809م (1526 للشهداء).

قصة البابا مرقس الثامن

وُلد البابا مرقس الثامن في بلدة طما بمحافظة سوهاج، ونشأ في كنف أسرة مسيحية تقية. ترهب بدير القديس الأنبا أنطونيوس، ثم رافق البابا يوأنس الثامن عشر بالدار البطريركية قبل أن يتم اختياره بطريركًا.

تميزت فترة باباويته بالإصلاحات الكبيرة في الكنائس والأديرة، ورسم عددًا من الآباء الأساقفة، من بينهم الأنبا مكاريوس مطران الحبشة. كما نقل الدار البطريركية إلى الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية وكرّسها عام 1801م.

اشتهر البابا مرقس الثامن بالنسك والتقوى وبموهبة تأليف المدائح الكنسية، ومنها قطع عشيات آحاد كيهك التي ما زالت تُرتل في الكنيسة حتى اليوم.

 

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