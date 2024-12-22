الأهلي يعتزم مصالحة الجماهير أمام بلوزداد بعد خسارة كأس الإنتركونتيننتال.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. الفوز يمنح الأحمر الصدارة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الأحد على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره

وتمثل مباراة شباب بلوزداد أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب الخسارة أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

الأهلي يسعي الي صدارة المجموعة

كما أن هناك دافعا آخر للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط مباراة شباب بلوزداد؛ وذلك لاعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أما فريق شباب بلوزداد يدخل المباراة آملا هو الآخر في تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي وتصدر جدول ترتيب المجموعة.

أزمة عمر كمال وعاشور

وتشهد صفوف الأهلي العديد من الأزمات كان آخرها أزمة عمر كمال.

وكشف مصدر أن مران النادي الأهلي الأربعاء الماضي شهد مشادة بين عمر كمال عبد الواحد وزميله في الفريق إمام عاشور.

ودخل عمر كمال عبد الواحد في مشادة مع إمام عاشور، بعد معاتبته له ليتطور الأمر بينهما ما أثار غضب عمر كمال، حيث ارتطم بأحد أبواب غرفة خلع ملابس، ما أدى إلى إصابة قوية بقطع في شرايين يده، ما أثار الرعب داخل غرف ملابس الأهلي.

وقام أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي بالتدخل سريعا، ونقل اللاعب إلى مستشفى مدينة نصر، ورافقهم محمود كهربا ليخضع اللاعب إلي العلاج اللازم.

وكشف مصدر تفاصيل مشادة عمر كمال عبد الواحد وإمام عاشور، مؤكدا أن الأمر كان مجرد عتاب بين الثنائي إلا أن عمر كمال عبد الواحد فاجأ الجميع بتصعيد الأمر وصد احد أبواب غرفة خلع الملابس بيده، وهو ما تسبب في إصابته ليهرع الجميع للاطمئنان عليه، حيث تم نقله للمستشفى وأجرى عملية جراحية.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام شباب بلوزداد

تقابل النادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد في 4 مواجهات سابقة، شهدت فوز الأهلي في مباراتين، بينما حل التعادل في مثلهما، ليكون التفوق التاريخي في المواجهات بينهما لصالح الأحمر.

والتقى الفريقان أول مرة، يوم 24 أغسطس 2001 في دور مجموعات أكبر المسابقات الأفريقية بالنسبة للأندية، وكان الفوز من نصيب "المارد الأحمر" على أرضه وبين جماهيره بنتيجة (1-0) من تسجيل اللاعب حسام غالي.

وفي لقاء الإياب الذي لعب يوم 21 أكتوبر 2001 بالجزائر، حقق الأهلي الفوز أيضًا بنفس النتيجة (0-1) بتوقيع اللاعب إبراهيم سعيد.

وجمع اللقاء الثالث بينهما خلال دور مجموعات الموسم الحالي 2023-2024، وانتهت المباراة التي أجريت، يوم 8 ديسمبر 2023 بالتعادل بينهما (0-0).

وتأتي المواجهة الأخير في فبراير لعام 2024 بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 0-0.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد



1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

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