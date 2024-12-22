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اقتصاد

26 ديسمبر، مزاد الجمارك لبيع سيارات وبضائع متنوعة

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علنية لبيع رسائل مهمل جمرك بورسعيد، سيارات وبضائع متنوعة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر الجاري، وذلك استمرارًا لسعي مصلحه الجمارك لسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة.

تفاصيل مزاد ٢٦ ديسمبر لبيع رسائل المهمل جمارك بورسعيد


ومن البضائع المدرجة للبيع بجلسة المزاد: حاويات أسلاك، بيتش باجى، كابل دش، جيسوم بورد، أدوات حمام، أطنان من الدخان الخام، أدوات منزلية، ملابس جديدة ومستعملة وخلافه من البضائع الجمركية ومن السيارات المدرجة بهذا المزاد:
بى ام دبليو طراز X3 - x drive موديل ٢٠٢٢ وترخص 
مرسيدس طراز SL380 موديل ١٩٨٢ وترخص 
نيسان فرسا موديل ٢٠١٧ وترخص 
مرسيدس C180 موديل ٢٠١٤ وترخص 
مرسيدس E200 موديل ٢٠٠٨ وترخص 
كيا فورتى موديل ٢٠١١ وترخص 
كيا فورتى موديل ٢٠١٠ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص 
كيا K3  موديل ٢٠١٤ وترخص 


هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص 
كيا فورتى موديل ٢٠١١ وترخص 
هيونداي توسان موديل ٢٠١٦ وترخص 
هيونداي توسان موديل ٢٠١٦ وترخص 
مينى كوبر موديل ٢٠١١ وترخص 
كيا فورتى موديل ٢٠١٣ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص 
هيونداي توسان موديل ٢٠١٦ وترخص 
فولكس واجن جولف موديل ٢٠١٢ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٧ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٦ وترخص 
سانج يونج تيفونى موديل ٢٠١٨ وترخص 
هيونداي i30 موديل ٢٠١٠ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٥ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٧ وترخص 
شيفروليه افيو موديل ٢٠١٣ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٦ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص 
دايو لاسيتى موديل ٢٠٠٨ وترخص 
كيا فورتى موديل ٢٠١٢ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٧ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٠ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص 
دايو لاسيتى موديل ٢٠٠٦ وترخص
كيا فورتى موديل ٢٠١٠ وترخص 
شيفروليه افيو موديل ٢٠١٠ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص 
كيا سبورتاج موديل ٢٠١٩ وترخص 
هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٤ وترخص

يذكر أن الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبالتنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.


وقد نظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع،  وذلك وفقا للمادة ٦٦ إلى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ إلى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
 

وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه. 


ومن شروط الدخول في المزاد  تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار). 
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة،  وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.


وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير،  حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
 

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