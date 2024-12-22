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ثقافة وفنون

أول صور لـ هاريسون فورد من فيلم "Captain America: Brave New World"

CAPTAIN AMERICA،
CAPTAIN AMERICA، فيتو

أفلام مارفل، طرحت استديوهات مارفل، أول صور للممثل هاريسون فورد من فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD.

ويظهر الممثل الشهيرهاريسون فورد، في الصور لأول مرة بشخصية ثاديوس روس/ريد هالك، وذلك بعد انضمامه رسميا لعالم مارفل للأبطال الخارقين. 

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استديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت استديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

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وأصدرت استديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم CaptainAmerica4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

 

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مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

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 واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

مارفل تتفاوض مع سكارليت جوهانسون للانضمام لطاقم عمل فيلمي Avengers

استديوهات مارفل تعلن موعد الانتهاء من تصوير فيلم FantasticFour

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