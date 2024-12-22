فضحتها الكاميرات، نائبة في البرلمان الكولومبي تدخن سيجارة إلكترونية

في واقعة غريبة من نوعها، تم ضبط النائبة كاثي جوفيناو، عضو حزب "التحالف الأخضر" التي تمثل مدينة بوغوتا، في مجلس النواب الكولومبي وهي تدخن أثناء جلسة مناقشة إصلاح الرعاية الصحية ما اضطرها إلى الاعتذار.

نائبة في البرلمان الكولومبي تدخن سيجارة إلكترونية

ورصدت الكاميرات النائبة كاثي جوفيناو وهي تدخن سيجارة إلكترونية صفراء لامعة قبل ثوانٍ فقط من إلقائها كلمة أمام زملائها المشرعين، وفقًا للقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما نفثت الدخان وأخفت السيجارة الإلكترونية، بعد أن أدركت أن الكاميرا رصدتها.

واعترفت جوفيانو، بأنها كانت مخطئة في عدم اتباعها القانون الذي يحظر استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة، ونشرت عبر منصة إكس، قائلة: "أعتذر للمواطنين عما حدث في الجلسة العامة".

النائبة تعتذر للشعب

وأردفت: "لن أنضم إلى المثال السيئ الذي يسيطر حاليًا على الخطاب العام، ولن يتكرر ذلك".

وأضافت: "تأكدوا أنني سأواصل اليوم النضال من مجلس النواب بنفس الحجج والصرامة كما هو الحال دائمً".

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