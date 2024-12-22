الثاني في أسبوع.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر فانواتو

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزر فانواتو عند الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش مساء أمس السبت، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي إف زد".

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، عند تقاطع خط عرض 17.74 درجة جنوبا وخط طول 168.08 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة هز بورت فيلا عاصمة فانواتو الثلاثاء الماضي، ما أودى بحياة 14 شخصا وألحق أضرارًا بمبان تجارية، وسفارات ومستشفى.

وأعلنت الدولة، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، حالة الطوارئ لسبعة أيام وحظر التجول ليلًا عقب الزلزال الأول، ولم تعلن سوى السبت أنها سترفع تعليق الرحلات التجارية في محاولة لاستئناف الأنشطة السياحية الحيوية.

والزلازل شائعة في فانواتو، الأرخبيل المنخفض الذي يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة ويقع على حزام النار الزلزالي في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتصنف فانواتو من بين أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والتسونامي، وفقًا لتقرير المخاطر العالمية السنوي.

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