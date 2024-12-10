أحمد كريمة: المرأة العاملة مطالبة بتعويض زوجها بجزء من راتبها (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأصل في الزواج إنفاق الزوج على زوجته وأولاده، مصداقا لقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته".

تعويض المرأة العاملة زوجها

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية: "وفقا لعقد الزواج الصحيح فإن الزوج ملزم بالنفقة، ولكن وفقا للاجتهادات المعاصرة، فإن الزوجة إذا عملت بعد سماح زوجها لها، عليها أن تعوض ذلك بجزء من الراتب وليس كل الراتب".

مساهمة المرأة العاملة في بيت زوجها

وأضاف: مساهمة المرأة العاملة في بيت زوجها يكون بجزء من الراتب ولا يجوز شرعا السيطرة على كامل راتبها، موضحًا أنه وفقا لما أقره الشرع فإن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها.

وشدد أحمد كريمة على أنه لا يجوز شرعا أن يستولي الزوج على جميع أموال الزوجة أو راتبها من باب أن للمرأة ذمة مالية مستقلة وفقا للشرع، موضحًا أن تكاسل الزوج عن العمل واعتماده على زوجته أمر مرفوض كونه ضد مبادئ الرجولة والشهامة.

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