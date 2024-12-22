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رياضة

صلاح سليمان: مستوى زيزو يجعله يطلب الرقم الذي يريده

زيزو،فيتو
زيزو،فيتو

 تحدث صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، عن موقفه من تجديد مجلس إدارة الأبيض لعقد أحمد مصطفى زيزو.

وقال صلاح سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ستاد المحور: زيزو قدم الكثير للزمالك ومستواه ثابت منذ سنوات ولو قدم هذا الأداء في أي ناد لن يصل لتلك النجومية.

وأضاف: زيزو طلب هذا الرقم الكبير للتجديد بناء على العروض المقدمة له من الأندية الخليجية.

وأتم: مستوى زيزو يجعله يطلب الرقم الذي يريده ولو محمد الشناوي طلب 50 مليون في الأهلي للتجديد سيحصل عليهم.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 وانطلقت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

ونقلت مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

 

 

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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