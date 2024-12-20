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رياضة

حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن حمد إبرهيم  المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة فريقه لمباراة نادي بيراميدز  في بطولة الدوري المصري الممتاز .

قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز 

قائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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الدورى المصرى الممتاز بيراميدز الاسماعيلي حمد إبرهيم مصطفى فتحي

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