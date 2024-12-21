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رياضة

الاتحاد وغزل المحلة يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

الاتحاد , فيتو
الاتحاد , فيتو

تعادل فريق  غزل المحلة مع ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب المحلة والاتحاد 

بهذه النتيجة يصل الاتحاد السكندري للنقطة 8 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط. 

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

 

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري 

 

مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

وكان فريق غزل المحلة تحت قيادة مدربه شوقي غريب، فاز في المباراة الماضية على فريق زد إف سي بنتيجة 3ـ1 في كأس رابطة الأندية المصرية.

أما فريق الاتحاد السكندري في المباراة الماضية تعرض للخسارة أمام بيراميدز بثنائية في كأس الرابطة. 

 

حكام مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري 

ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. 

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