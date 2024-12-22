في الوقت القاتل، برشلونة يخسر أمام أتلتيكو مدريد 2-1 ويفقد صدارة الليجا (فيديو)

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، خسر فريق برشلونة أمام نظيره أتليتكو مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "مونتجويك" في قمة لقاءات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

جاء هدف برشلونة الأول عن طريق النجم الإسباني بيدري في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، وتعادل رودريجو دي بول لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 60 من عمر المباراة وأضاف ألكسندر سورلوث هدف أتلتيكو الثاني بالدقيقة 90 +6

هدف بيدري في مرمى أتلتيكو مدريد



هدف دي بول في مرمى برشلونة

وحقق برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة 18 من الليجا

وسجل بيدري، هدف التقدم للعملاق الكتالوني في الدقيقة 30.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن برشلونة هو أكثر فريق في الدوريات الخمسة الكبرى، تمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال الشوط الأول من المباريات هذا الموسم (23 هدفا).

ويأتي خلف برشلونة، باير ليفركوزن الألماني (22 هدفا)، باريس سان جيرمان الفرنسي (21 هدفا)، إنتر ميلان الإيطالي (21 هدفا)، بايرن ميونخ (20 هدفا).

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو - جافي - بيدري

في خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز

تشكيل أتليتكو مدريد أمام برشلونة



وبهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند 38 نقطة ليتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما قفز أتلتيكو مدريد لصدارة الليجا برصيد 41 نقطة.

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