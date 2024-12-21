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سياسة

جمال سليمان يعلن عن موقفه من الترشح لرئاسة سوريا (صور)

النجم السوري جمال
النجم السوري جمال سليمان، فيتو

قال الممثل السوري جمال سليمان:" إن مسألة الترشح للرئاسة، سؤال  طرُح علي منذ سنوات وأجابت لو حدث انتقال سياسي ودستور جديد وبيئة محايدة وآمنة تحت إشراف  المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، ربما أفكر في الترشح وقل ذلك بعدما تم تصدير أن لا يوجد في سوريا بديل مناسب لبشار الأسد".

موقف جمال سليمان من الترشح لرئاسة سوريا 

وقال خلال الحوار المفتوح عن الأحداث في سوريا، مساء اليوم السبت بنقابة الصحفيين، من حق كل سوري وسورية، ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والرغبة لشغل هذا المنصب الوظيفي لا يترددون، لأنه لا يجوز أن  يقال إنه لا بديل عن بشار".

 

اللحمة الوطنية السورية 

وتابع:" عشت كل حياتي  لا أحد يعرف انتمائي الطائفي، فأنا مسلم والدي من الطائفة العلوية وأمي تنتمي للطائفة السنية ولا يمكن أنا أكون طائفيا ولا يمكن أنا انحاز لطائفة عن أخرى، فالعمل السياسي ليس له علاقة بانتمائي الطائفي أو الديني". 

مرحلة إنقاذ سوريا 

واستطرد:" الآن نحن في مرحلة إنقاذ سوريا وإعادة بنائها، إعادة رؤيتنا الوطنية التي تمزقت، وهذه المهمة الكبيرة أود أن أساهم فيها، ويساهم فيها من كل الاتجاهات السياسية ومن كل الطوائف والفصائل، وبالتالي عندها يكون لدينا دستور وبيئة محايدة نزيهة، ربما أجد حينها من هو أفضل مني وسأكون في حملته الانتخابية".

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ترشح جمال سليمان لانتخابات رئاسة سوريا جمال سليمان سوريا
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