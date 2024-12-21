السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في قنا

لغز العثور على عظام
لغز العثور على عظام آدمية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في محافظة قنا.

 

"عدوك ابن كارك".. الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا.
 

ضبط صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة

الأمن يكشف قصة فيديو سيدة تقوم بحقن الفتيات باستخدام مخدر في المقطم

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا  بلاغا من (تربى – مقيم بدائرة المركز ) بعثوره على مجموعة من العظام الآدمية مختلفة الأحجام وغير مرتبطة ببعضها مجمعة ومصفوفة بإحدى المقابر محل عمله. 
 

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (المُبلغ وتربى آخر) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بحفر مجموعة من القبور لاستخراج عظام آدمية وقاما بنقلها لمحل العثور عليها حتى يتم اكتشافها من الأهالى لإثارة غضبهم على عاملين بذات المجال لوجود خلافات بينهم لرغبتهما فى إقصائهما عن العمل من المقابر التى يعملون بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية م أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عدوك ابن كارك مديرية أمن قنا مركز شرطة الوقف

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يعاين حريقا التهم ميكروباص بمحور الأوتوستراد

ضبط صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة

تنفيذ 815 حكما قضائيا وضبط 5 قطع سلاح نارى خلال حملة أمنية بأسوان

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة لمفتي الجمهورية حول الولاء للوطن

21 ألف مخالفة تجاوز سرعة، نتائج الحملات المرورية خلال 24 ساعة

ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين بالبنوك للنصب على المواطنين بدمياط

ads

الأكثر قراءة

أقوي تحذير من السيسي للمصريين: فيه خطط وشغل بيتم ضد مصر من أجهزة مخابرات

"كتشنة" امتحانات صفوف النقل بالجيزة، تعليمات تثير اللغط بين المدارس الخاصة

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

مصرع 3 أشخاص في حريق سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

السيسي: نحتاج 2 تريليون دولار مصروفات سنوية

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21/12/2024

السيسي: على الشعب أن يعي بوجود خصوما ليس من مصلحتهم استقرار مصر

منوعات

المزيد

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

سعر السكر، كيلو المعبأ يسجل 35 جنيها في الأسواق

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بتيسير الأحوال وزوال الهموم

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية