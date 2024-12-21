الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في قنا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في محافظة قنا.

"عدوك ابن كارك".. الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا.



وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بلاغا من (تربى – مقيم بدائرة المركز ) بعثوره على مجموعة من العظام الآدمية مختلفة الأحجام وغير مرتبطة ببعضها مجمعة ومصفوفة بإحدى المقابر محل عمله.



وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (المُبلغ وتربى آخر) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بحفر مجموعة من القبور لاستخراج عظام آدمية وقاما بنقلها لمحل العثور عليها حتى يتم اكتشافها من الأهالى لإثارة غضبهم على عاملين بذات المجال لوجود خلافات بينهم لرغبتهما فى إقصائهما عن العمل من المقابر التى يعملون بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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