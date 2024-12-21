السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات حادث سرقة عيادة طبيب شهير بالهرم

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض إحدى الفتیات لواقعة سرقة داخل عیادة طبيب شهير بالجیزة وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجھزة وزارة الداخلیة، ما نشر على صفحات التواصل الإجتماعى بتحذیر المواطنین من دخول أحد الأشخاص عیادة طبیب وسرقة عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالى من عاملة بالعیادة.

وبالفحص أمكن تحدید الشاكى وهو (طبیب – مقیم بدائرة قسم شرطة الأھرام بالجیزة ) وقرر أنه مالك عیادة"كائنة بدائرة القسم" وتعمل بھا فتاة "تحمل جنسیة إحدى الدول" وأنها أقرت أنھا حال تواجدھا بمفردھا بالعیادة حضر إلیھا شخص "لا تعلم بیاناته" وطلب منھا حجز كشف لمریضة وانصرف ثم فوجئت بعودته مرة أخرى للعیادة وأنه استولى منھا على (3 ھواتف محمولة – مبلغ مالى) ولاذ بالھرب وأفاد الطبيب والعاملة  بعدم تحریر محضر بالواقعة.

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وأسفرت جھود قطاع الأمن العام عن تحدید وضبط مرتكب السرقة وتبين أنه (عاطل – مقیم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبیض – وأحد الھواتف المسروقة) وبمواجھته اعترف بارتكابه السرقة.

وأضاف أنه تم التصرف ببیع ھاتفین محمولین "لأحد الأشخاص" أمكن تحدیده وضبطه وبحوزته الھاتفین وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

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أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة الأھرام وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماع

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