ضبط صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.



أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.. والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشيه – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول "بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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