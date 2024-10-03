انقلاب سيارة مقطورة محملة بكربونات الصوديوم في المنيا
شهد الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة "فنطاس" كانت محملة بكربونات الصوديوم، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بكربونات الصوديوم في المنيا
ووفقًا لتقارير من الأجهزة الأمنية، تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بانقلاب السيارة في منطقة سمالوط شمال المحافظة.
وعلى الفور، تم إرسال سيارات الإسعاف والدوريات الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الانقلاب ناتج عن اختلال عجلة القيادة.
الوحدة المحلية لمدينة سمالوط
بالتوازي مع ذلك، قامت الوحدة المحلية لمدينة سمالوط بإرسال لودر لرفع السيارة من الطريق، مما ساعد في إعادة فتح الحركة المرورية في الاتجاه الشمالي.
وتم تحرير محضر بالحادثة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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