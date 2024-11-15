الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفد هيئة الاعتماد والرقابة يزور المنشآت الصحية بالإسماعيلية

وفد هيئة الرقابة
وفد هيئة الرقابة الصحية، فيتو

في إطار جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR لدعم وتحسين جودة الخدمات الصحية بمختلف المحافظات المصرية، قام وفد من الهيئة برئاسة الدكتور أحمد طه، بجولة تفقدية موسعة بمحافظة الإسماعيلية. ضم الوفد كلًا من الدكتور سيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث شملت الجولة زيارات ميدانية واجتماعات موسعة لدعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمحافظة.

 

تطبيق معايير الجودة والرقابة على المنشآت الصحية

 

استهل الوفد جولته بلقاء مع اللواء أ.ح طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار دعم أنشطة الهيئة في تطبيق معايير الجودة والرقابة على المنشآت الصحية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أشاد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بجهود المحافظة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى خصوصية تجربة الإسماعيلية بوجود كل من هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس والمنشآت الصحية التابعة لهما مما يجعلها تجربة رائدة تخدم جميع محافظات القناة، وأعرب عن فخره بحرص المنشآت الصحية المختلفة على تطبيق معايير الجودة حيث وصل عدد المنشآت المعتمدة بها إلى 62 منشأة صحية منها 13 منشأة تابعة للقطاع الخاص.


ومن جانبه أشاد اللواء أكرم جلال بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تعزيز مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يمثل نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إلى جانب فريق من الأطباء والعاملين بالمجمع.

 

تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في مستوى الخدمات الصحية

 

استمع الوفد إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة، وتعرف على أهم التحديات التي تواجههم في الحصول على الرعاية الصحية، وأكد المواطنون ومقدمو الخدمات الصحية على التحول الكبير الذي أحدثه تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما زار الوفد مركز الفريد الطبي، والذي يعد أول مركز خاص غير هادف للربح يقدم خدمات الرعاية الأساسية لأهالي الإسماعيلية بعد حصوله على اعتماد GAHAR. وأشاد الفريق محمد فريد حجازي، بدور معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة في وضع إطار متكامل لتقديم الخدمات الصحية، بما يتضمنه من مؤشرات أداء دقيقة تعزز من مستوى هذه الخدمات وتدعم التطوير المستمر لها.

وشارك الوفد كذلك بالمؤتمر السنوي الثامن لمستشفى هيئة قناة السويس بحضور د.حازم خميس، مدير مستشفي وادي النيل، د.صلاح  مراد، مدير مستشفى الهيئة، ود.جميلة نصر، نقيب أطباء الإسماعيلية و أستاذ القلب بجامعة قناة السويس.

كما نظم وفد الهيئة ندوة موسعة بمشاركة شركاء تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مع عرض قصص النجاح التي حققتها العديد من المنشآت الصحية من خلال تطبيق معايير الجودة والاعتماد، بمشاركة النائب د.أحمد دندش، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، د.احمد بركات، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.علي رفعت، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، د.ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، د.مصطفى مكاوي، نقيب أطباء الأسنان.

واختتم الدكتور أحمد طه جولته بعقد اجتماع مع مدير وأعضاء فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية، برئاسة د. كرستين مؤنس، للوقوف على التحديات التي يواجهونها خلال تقديمهم أنشطة الدعم الفني والتدريب والرقابة الصحية، وذلك بحضور د. سعدية موسى، مدير عام شئون الفروع.

وأكد الدكتور طه حرص الهيئة على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل.

هذه الجولة تأتي في إطار التزام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بدورها الحيوي في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

GAHAR الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرعاية الصحية الرقابة الصحية المنشآت الصحية بالإسماعيلية هيئة الرعاية الصحية جودة الرعاية الصحية جامعة قناة السويس لجنة الصحة بمجلس النواب محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث مع وفد إحدى الشركات سبل التعاون في القطاع الصحي

وكيل الصحة بالبحيرة ومساعد المحافظ يتابعان أعمال القافلة الطبية في أفلاقة

التضامن تطلق أولى فعاليات تطوير عيادات تنمية الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة

وزير الصحة يكرم الفريق الطبي بمستشفى العلمين بعد إنقاذ حياة شخص سقط على أسياخ حديدية

الأكثر قراءة

عمرو مصيلحي رئيسا لاتحاد السلة على حساب أبوفريخة

دليلك لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

كولر يصدم العين الإماراتي

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

الأرصاد: عودة سقوط الأمطار المتوسطة على هذه المناطق غدا

رئيس الوزراء يشهد غدا احتفالية عودة إنتاج "النصر للسيارات"

الخبرة والشباب، كل ما تريد معرفته عن نزال تايسون وجيك بول

منوعات

المزيد

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

المزيد

خدمات

المزيد

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي؟ الإفتاء توضح

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads