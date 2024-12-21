إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بسيناء

شهد طريق وادي وتير - النقب الرابط بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، حادث تصادم سيارتين ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى طابا لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة المعنية بسيناء بلاغًا يفيد بحادث تصادم سيارة دبل كابينة رقم ط أ ص 8128 وسيارة نيسان ربع نقل رقم ي ب 8256، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف كلا من: عبدالله محمد سليم عودة 27 سنة أصيب باشتباه كسر بالكاحل الأيمن وجرح قطعي بالوجه طوله ٥ سم، وبشار عيد نصار 21 سنة أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري ومحمود سالم جمعة ٤٤ سنة أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وحسين سلامه عواد 22 سنة أصيب بجروح متفرقة بالجسم، وأيمن سويلم مسلم 25 سنة أصيب كدمات بالساق اليمنى، ومحمود محمد محمود سليمان ٤٧ سنة أصيب بكدمة بالفخذ الأيمن، وأحمد عادل سعد 26 سنة أصيب بجرح قطعي بالشفة السفلية ٣ سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعماد عبدالحليم شحاتة 29 سنة أصيب بجرح قطعي برسغ اليد اليمنى ٣ سم واشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طابا لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.

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