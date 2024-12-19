تجديد حبس سائق متهم بدهس سيدة في حدائق أكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر تجديد حبس سائق متهم بدهس سيدة في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بها أثناء عبورهما الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمنطقة حدائق أكتوبر.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة ونجلها أثناء عبورهما الطريق، وتبين مصرع سيدة وإصابة طفلها.

ونقل مرفق الإسعاف الطفل المصاب وجثة والدته إلى المستشفى، وتم ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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