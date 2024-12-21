السيسي: نحتاج 2 تريليون دولار مصروفات سنوية

أكد الرئيس السيسي إن مصر تحتاج من تريليون إلى اثنين تريليون دولار مصروفات سنوية وأن الدولة المصرية تحتاج إلى من تريليون إلى 2 تريليون دولار سنويا للصرف، 50 تريليون جنيه للتعليم والصحة والدفاع والداخلية واستثمارات، متسائلا: "الموازنة بتاعتك كام".

وقال: الرئيس السيسي إن الدولة المصرية كلها ممكن توصل ناتج محلي 18 تريليون جنيه..

وأضاف: وانت بتقول عايز لدولة زي مصر فيها 120 مليون "50 تريليون".

وتابع: الموازنة كلها لا تتعدى الـ3 تريليونات ونص المبلغ ده يدفع للبنوك فوائد دين داخلي والمفروض الكلام ده مش نتكلم فيه ومن حق المواطن يسأل وأنا بقولها بمنتهي الصراحة للناس فى مصر

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع الرئيس على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا، مما يساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد أجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.