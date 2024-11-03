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ثقافة وفنون

على صبحي يشارك نيللي كريم بطولة " ناقص ضلع"

على صبحي
على صبحي

تعاقد الفنان علي صبحي علي المشاركة في بطولة مسلسل ناقع ضلع مع الفنانة نيللي كريم، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية نوفمبر الجاري.

تفاصيل مسلسل ناقص ضلع 


والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

 

وتصور نيللي كريم حاليا مشاهدها في فيلم “هابي بيرزداي”، برفقة كل من: شريف سلامة وحنان مطاوع، ولم يتحدد موعد طرح الفيلم للعرض السينمائي بعد.

ويعرض لنيللي كريم حاليًا في دور العرض فيلم “السرب” الذي يشارك في بطولته كل من: أحمد السقا وشريف منير ومحمد ممدوح ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وجسدت نيللي كريم في دراما رمضان 2024 دور البطولة في مسلسل “فراولة”، بمشاركة شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.

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