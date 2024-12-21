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رياضة

تعديل موعد مران الأهلي الختامي قبل مواجهة شباب بلوزداد

تعديل موعد مران الأهلي
تعديل موعد مران الأهلي الختامي

 بناء على المناقشات التي جرت من جانب مسئولي الاتحاد الإفريقي في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، فقد ‏تم الاتفاق على أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.‏

ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء غد الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

 

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا"

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